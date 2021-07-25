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03:07 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Луганской области полиция устанавливает причины массового мора рыбы

23 июля в полицию Новопскова поступила информация главы Новопсковского поселкового совета о том, что на пруду села Рогово обнаружено большое количество погибшей рыбы.

Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем и работниками ГСЧС провели обследование берега водоема и на отдельных участках водного объекта обнаружили мертвую рыбу: щуку, окуня, плотву, карася.

С целью установления общего количества и причин гибели рыбы специалисты Госпродпотребслужбы и Госэкоинспекции взяли забор образцов воды и рыбы из водоема для проведения химико-бактериологического исследования.

До момента установления всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия полицейские призывают воздержаться от вылова рыбы и купания в пруду.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: Луганская область, мор рыбы
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