В Луганской области полиция устанавливает причины массового мора рыбы
23 июля в полицию Новопскова поступила информация главы Новопсковского поселкового совета о том, что на пруду села Рогово обнаружено большое количество погибшей рыбы.
Полицейские совместно с рыбоохранным патрулем и работниками ГСЧС провели обследование берега водоема и на отдельных участках водного объекта обнаружили мертвую рыбу: щуку, окуня, плотву, карася.
С целью установления общего количества и причин гибели рыбы специалисты Госпродпотребслужбы и Госэкоинспекции взяли забор образцов воды и рыбы из водоема для проведения химико-бактериологического исследования.
До момента установления всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия полицейские призывают воздержаться от вылова рыбы и купания в пруду.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.
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