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05:25 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Харьковской области протестующие медики перекрыли международную трассу

В городе Валки в Богодуховском районе Харьковской области медицинские работники перекрыли международную трассу Киев – Харьков – Довжанский.

Трассу медработники перекрывали на один час. Движение автотранспорта в это время не осуществлялось, кроме проезда спецтранспорта.

В акции протеста, приняли участие около 150 человек. Они держали в руках плакаты: «Спасем Валковскую больницу», «Сокращению медиков – нет!», » Достойную зарплату медикам».

Также люди ходили по пешеходному переходу, скандируя: «Зарплата! Оставьте рабочие места!»

Участники акции выступали не только за выплату задолженности по зарплате, но и за смену руководства медучреждения.

Директор больницы Богдан Носатов утвежрждал, что деньги выплатят на следующей неделе. Он также заявил, что больница закрываться не будет, но при этом готовится сокращение персонала.

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Тэги: акции протеста, Харьковская область, медики
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