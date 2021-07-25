Харьковской области протестующие медики перекрыли международную трассу
В городе Валки в Богодуховском районе Харьковской области медицинские работники перекрыли международную трассу Киев – Харьков – Довжанский.
Трассу медработники перекрывали на один час. Движение автотранспорта в это время не осуществлялось, кроме проезда спецтранспорта.
В акции протеста, приняли участие около 150 человек. Они держали в руках плакаты: «Спасем Валковскую больницу», «Сокращению медиков – нет!», » Достойную зарплату медикам».
Также люди ходили по пешеходному переходу, скандируя: «Зарплата! Оставьте рабочие места!»
Участники акции выступали не только за выплату задолженности по зарплате, но и за смену руководства медучреждения.
Директор больницы Богдан Носатов утвежрждал, что деньги выплатят на следующей неделе. Он также заявил, что больница закрываться не будет, но при этом готовится сокращение персонала.
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