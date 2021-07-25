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07:34 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Двухкратный олимпийский чемпион отказался от выступления на Олимпиаде

Британец Энди Маррей не выступит в одиночном разряде в Токио. Он принял решение сняться с турнира из-за травмы.

Британский теннисист сегодня, 25 июля, должен бы провести поединок с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада). Однако Маррей принял решение сняться с турнира из-за травмы. У британца проблемы с бедром.

Примечательно, что Маррей продолжит свое выступление в парном разряде, где в паре с Джо Солсбери пробились во второй круг.

«Я действительно разочарован тем, что мне пришлось отказаться от выступления, но медицинский персонал посоветовал мне не играть в двух турнирах. Я принял трудное решение не играть самому и сосредоточиться на игре с Джо в паре», – отметил Маррей.

Во втором круге британская пара сыграет с представителями Японии. Матч состоится завтра, 26 июля.

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Тэги: теннис, Олимпиада в Токио
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