После первого дня Олимпиады Китай стал лидером в медальном зачете
У спортсменов этой страны три золотые и одна бронзовая медали. На втором месте — Италия и Япония
Сборная Китая лидирует в медальном зачете по итогу первого дня летних Олимпийских игр в Токио. У спортсменов этой страны три золотые и одна бронзовая медали.
На втором месте — Италия и Япония (по одному «золоту» и одному «серебру» у каждой).
Всего разыграны 11 комплектов наград.
Накануне император Японии Нарухито объявил XXXII Летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Игры будут проходить до 8 августа.
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