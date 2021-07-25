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Главная » Мир » Спорт
10:18 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

После первого дня Олимпиады Китай стал лидером в медальном зачете

У спортсменов этой страны три золотые и одна бронзовая медали. На втором месте — Италия и Япония

Сборная Китая лидирует в медальном зачете по итогу первого дня летних Олимпийских игр в Токио. У спортсменов этой страны три золотые и одна бронзовая медали.

На втором месте — Италия и Япония (по одному «золоту» и одному «серебру» у каждой).

Всего разыграны 11 комплектов наград.

Накануне император Японии Нарухито объявил XXXII Летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Игры будут проходить до 8 августа.

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Тэги: Китай, Олимпиада в Токио
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