После первого дня Олимпиады Китай стал лидером в медальном зачете

У спортсменов этой страны три золотые и одна бронзовая медали. На втором месте — Италия и Япония

Сборная Китая лидирует в медальном зачете по итогу первого дня летних Олимпийских игр в Токио. У спортсменов этой страны три золотые и одна бронзовая медали.

На втором месте — Италия и Япония (по одному «золоту» и одному «серебру» у каждой).

Всего разыграны 11 комплектов наград.

Накануне император Японии Нарухито объявил XXXII Летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Игры будут проходить до 8 августа.