На Херсонщине рекордный уровень COVID-госпитализаций 80%
Все регионы Украины находятся в зеленой зоне, но в Херсонской области показатель госпитализаций превышен второй день подряд.
В Херсонской области уровень госпитализации из-за коронавируса достиг 80%. Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава в воскресенье, 25 июля.
В регионе два дня подряд превышен уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз – 80%.
В то же время в Луганской области, где днем ранее также была превышена норма госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня показатель составляет уже 41,8%.
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