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Главная » Украина » Политика
15:30 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Херсонщине рекордный уровень COVID-госпитализаций 80%

Все регионы Украины находятся в зеленой зоне, но в Херсонской области показатель госпитализаций превышен второй день подряд.

В Херсонской области уровень госпитализации из-за коронавируса достиг 80%. Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава в воскресенье, 25 июля.

В регионе два дня подряд превышен уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз – 80%.

В то же время в Луганской области, где днем ранее также была превышена норма госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня показатель составляет уже 41,8%.

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Тэги: Минздрав, госпитализация, covid-19
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