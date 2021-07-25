НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
20:30 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рейзлин принес Украине вторую бронзу Олимпиады

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль в поединке против итальянца Андреа Сантарелли.

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин сумел завоевать бронзовую медаль личного олимпийского турнира в шпаге в Токио-2020.

36-летний Игорь Рейзлин прошел троих соперников на пути в полуфинал, где проиграл французу Ромайну Канноне.

В матче за бронзу Рейзлин фехтовал против Андреа Сантарелли из Италии, который увереннее начал и выиграл первый период 4:2. Второй период начал лучше украинец, который сравнял счет и даже вышел вперед 5:4, но после этого соперники шли укол в угол до счета 9:9, когда Рейзлин провел пару точных уколов и развил преимущество до 15:12.

Источник:
Тэги: Олимпиада, медаль, Рейзлин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Российского биатлониста лишили трех олимпийских медалей

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал две золотые и одну бронзовую олимпийские медали биатлониста Евгения Устюгова.

Музей в Москве отказался возвращать олимпийскую медаль советской гимнастке

Ольга Корбут, родившаяся в Белоруссии, на Олимпиаде-1972 в Мюнхене завоевала три золотые медали.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com