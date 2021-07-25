Американский блогер-антиваксер скончался от COVID-19

У мужчины, высмеивавшего кампанию по вакцинации, после заражения коронавирусом началась пневмония.

В штате Калифорния, США, от COVID-19 скончался 34-блогер Стивен Гармон, высмеивавший кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 25 июля.

Стивен Гармон был прихожанином протестантской церкви Hillsong, а также известным противником вакцинации в США. По его словам, от болезни его должна была защитить вера, поэтому он отказывался от прививки.

Даже перед смертью блогер шутил о пандемии и вакцинации, публикуя юмористические изображения и отмечая, что доверяет Библии, а не главному специалисту по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи.

Вскоре после заражения коронавирусом у Гармона началась пневмония, его лечили в одном из медучреждений под Лос-Анджелесом, где он и умер 21 июля.

В последнем посте в Twitter Гармон попросил молиться за него и сообщил о необходимости подключения к ИВЛ.

«Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Не знаю, когда я проснусь, молитесь, пожалуйста», – написал блогер.

Напомним, что ранее известный украинский блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19. Мужчина заразился коронавирусом в Турции. Он лечился дома и чувствовал, что идет на поправку. Неожиданно ему стало плохо. Его увезли в реанимацию, где он впал в кому и умер.

Тэги: смерть, блогер, covid-19, антиваксер