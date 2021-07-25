США рассматривают введение санкций против Беларуси
Новые санкции будут дополнять введенные ранее и будут направлены на дальнейшую изоляцию Александра Лукашенко.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение новых экономических санкций против Беларуси и Александра Лукашенко после визита лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщает The Washington Post в воскресенье, 25 июля.
Белорусский политический советник заявил, что новые санкции будут дополнять меры, введенные администрацией ранее в 2021 году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Александра Лукашенко.
По словам старшего советника Тихановской Франка Виакорки, чиновники Госдепа сообщили о своем намерении ввести новые санкции, в частности, в отношении белорусского калийного и нефтяного секторов, близких к Лукашенко, а также являющихся важной частью экономики страны.
В свою очередь сами официальные лица США не стали обсуждать сроки и цели новых санкций.
«Мы не собираемся предварять конкретные действия. Но я скажу, что вы можете ожидать, что Соединенные Штаты, вместе с нашими партнерами и союзниками, будут продолжать требовать от режима Лукашенко ответственности за его действия, в том числе посредством санкций», – сказал представитель администрации Байдена.
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