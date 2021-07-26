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Главная » Мир » Спорт
03:28 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Медалистам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме

На Олимпийских играх-2020 спортсмены, персонал и представители средств массовой информации должны носить маски на всех объектах Игр, но…

Но для медалистов сделали послабление – им разрешено снимать маски на подиуме на 30 секунд, чтобы сфотографироваться.

Олимпиада в Токио проходит в основном без зрителей, поскольку в последние недели в столице Японии наблюдается рост ежедневных случаев заболевания COVID-19.

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Тэги: Олимпиада в Токио, медицинские маски
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