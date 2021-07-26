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03:28 26 Июля 2021 0 Комментарии
Медалистам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме
На Олимпийских играх-2020 спортсмены, персонал и представители средств массовой информации должны носить маски на всех объектах Игр, но…
Но для медалистов сделали послабление – им разрешено снимать маски на подиуме на 30 секунд, чтобы сфотографироваться.
Олимпиада в Токио проходит в основном без зрителей, поскольку в последние недели в столице Японии наблюдается рост ежедневных случаев заболевания COVID-19.
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Тэги: Олимпиада в Токио, медицинские маски
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