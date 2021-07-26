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12:00 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВР планирует заседание по Крымской платформе

Парламент намерен провести внеочередное заседание в день проведения саммита Крымской платформы и принять обращение.

Верховная Рада проведет внеочередное заседание 23 августа. О таких планах сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в понедельник, 26 июля.

«Разумков хочет созвать на 23 Августа внеочередное заседание Верховной Рады из-за Крымской платформы», – пишет он в телеграм.

Гончаренко уточнил, что депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады, на котором рассмотрят проект постановления Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

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Тэги: Верховная Рада, НАТО, ОБСЕ, Крымская платформа
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