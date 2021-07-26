Китай обвинил США в тупиковом состоянии отношений

Отношения Китая и США находятся в тупике из-за политики Вашингтона, считают в Пекине.

Власти США несут ответственность за то, что отношения с Китаем зашли в тупик. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн, сообщает китайское телевидение.

«Отношения между Китаем и США находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями», – заявил он на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Се Фэн добавил, что США, объявляя Китай «врагом», стремятся «восстановить чувство национального превосходства».

В ходе визита в Китай Шерман также встретится с главой МИД КНР Ван И.

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