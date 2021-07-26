Байден объявит о выводе войск из Ирака – СМИ
Американцы уже выводили военный контингент из Ирака в 2011 году, но потом снова вернули из-за ИГИЛ.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми договорились о выводе боевой миссии США до конца 2021 года. Как сообщает AP, об этом объявят в понедельник, 26 июля.
По данным издания, американские военные в Ираке будут лишь обучать и консультировать, не принимая участия в боевых действиях.
Напомним, в 2011 году США уже выводили контингент из Ирака, однако в 2014 году вернулись после атаки «Исламского государства» на Мосул.
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