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16:00 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден объявит о выводе войск из Ирака – СМИ

Американцы уже выводили военный контингент из Ирака в 2011 году, но потом снова вернули из-за ИГИЛ.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми договорились о выводе боевой миссии США до конца 2021 года. Как сообщает AP, об этом объявят в понедельник, 26 июля.

По данным издания, американские военные в Ираке будут лишь обучать и консультировать, не принимая участия в боевых действиях.

Напомним, в 2011 году США уже выводили контингент из Ирака, однако в 2014 году вернулись после атаки «Исламского государства» на Мосул.

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Тэги: США, Ирак, байден, вывод войск
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