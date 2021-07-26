Госбюджет Украины за полгода сведен с дефицитом 50,2 млрд грн
За полгода доходы госбюджета составили почти 592 млрд грн, а расходы достигли 633,6 млрд грн.
Госбюджет Украины за полгода сведен с дефицитом 50,2 млрд грн, сообщает Государственная казначейская служба.
Так, в июне дефицит госбюджета составил 9,47 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда достиг 18,4 млрд грн.
Отмечается, что с начала года заимствования составили 264,7 млрд грн, в том числе внешние – 51,5 млрд грн, тогда как погашения за указанный период достигли 231 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам – почти 24,7 млрд грн.
В целом доходы госбюджета за первое полугодие составили почти 592 млрд грн, в том числе 505,9 млрд грн по общему фонду, а расходы достигли 633,6 млрд грн, в том числе 558,7 млрд грн по общему фонду.
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