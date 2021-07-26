Польские дети раскопали в песочнице погребение бронзового века
По мнению археологов, захоронение находилось очень неглубоко из-за удаления части верхнего слоя земли в ходе строительства.
Несколько детей из польского города Тухоля случайно сделали археологическое открытие. Во время игры в песочнице они раскопали одну или две большие могилы, относящиеся к лужицкой культуре.
Захоронение находилось близко к поверхности земли и состояло из человеческих останков и фрагментов керамики. Дети обратились к своему учителю истории, который посоветовал им обезопасить ранее выкопанные находки, после чего сообщил о произошедшем в департамент по охране памятников культурного наследия и археологический фонд.
Артефакты датированы эпохой бронзового века (1100–700 годы до нашей эры).
По мнению археологов, захоронение находилось очень неглубоко из-за удаления части верхнего слоя земли в ходе выравнивания местности при строительстве с помощью тяжелой техники.
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