Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации
Первый президент Украины Леонид Кравчук после перенесенной операции на сердце почти месяц находится в реанимации.
Как сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
«Очень медленная динамика улучшения», – отметила она.
Об ухудшении состояния здоровья Кравчука в конце июня сообщило “Суспильне”. Перед этим он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции «по состоянию здоровья».
Позже пресс-секретарь первого президента Оксана Сибирцева уточнила, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
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