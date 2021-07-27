Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации

Первый президент Украины Леонид Кравчук после перенесенной операции на сердце почти месяц находится в реанимации.

Как сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

«Очень медленная динамика улучшения», – отметила она.

Об ухудшении состояния здоровья Кравчука в конце июня сообщило “Суспильне”. Перед этим он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции «по состоянию здоровья».

Позже пресс-секретарь первого президента Оксана Сибирцева уточнила, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

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