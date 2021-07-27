Украинмкую спортсменку отстранили от Олимпиады из-за допинга
Юлия Елистратова не выступит на Олимпийских играх в Токио. 33-летнюю триатлонистку отстранили от соревнований за день до старта.
Отстранение будет действовать на время расследования дела, поэтому в ближайшее время Елистратова не сможет участвовать в турнирах.
Допинг-проба, которая оказалась положительной, была взята у Юлии на Кубке по триатлону 5 июня, который проводили в Украине.
Спортсменка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Отметим, что для Елистратовой эти Игры должны были стать четвертыми. Юлия дебютировала на Олимпиаде в 20-летнем возрасте, показав свой лучший результат – 24-е место.
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