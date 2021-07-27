Ученикам младших классов в Украине не будут ставить оценки

Министерство образования утвердило рекомендации по оценке результатов обучения учеников 1-4 классов.

Одним из ключевых изменений является подход к выражению оценки. На замену обобщенной бальной оценке предложено использовать вербальную, «которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения».

Так, рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами – «начальный» (П), «средний» (С), «достаточный» (Д), «высокий» (В).

«Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах – вербальной оценкой, в 3-4 классах – или вербальной или уровневой оценкой по выбору заведения», – отметили в министерстве.

В рекомендациях отмечается, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для учеников и их родителей.

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