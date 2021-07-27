НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
03:13 27 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Скейтбордистка из Японии стала чемпионкой Олимпиады в 13 лет

Момидзи Нисия в возрасте 13 лет и 330 дней стала чемпионкой Олимпийских игр, выиграв соревнования по скейтбордингу в дисциплине «стрит».

Она опередила Раиссу Лил из Бразилии, которой также 13 лет, и еще одну 16-летнюю японку Фуну Накаяму. Средний возраст подиума – всего 14 лет и 191 день, что является рекордом Олимпийских игр.

Несмотря на свой возраст, Нисия и не стала самой молодой олимпийской чемпионкой. Это звание сохраняется за американкой Марджори Гестринг, которая в 1936 году выиграла соревнования по прыжкам в воду на Олимпиаде в Берлине в возрасте 13 лет 267 дней.

Впрочем, ее рекорд еще может быть побит. 4 августа в соревнованиях по скейтбордингу будут участвовать британка Скай Браун (13 лет и 28 дней) и японка Кокона Хираки (12 лет и 343 дня).

Скейтбординг стал одним из четырех новых видов спорта, добавленных в программу Олимпиады. Кроме него в программу вошли каратэ, серфинг и скалолазание.

Источник:
Тэги: скейтборд, олимпийский чемпион, Олимпиада в Токио
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады из-за допинга

Юлия Елистратова не выступит на Олимпийских играх в Токио. 33-летнюю триатлонистку отстранили от соревнований за день до старта.

Медалистам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме

На Олимпийских играх-2020 спортсмены, персонал и представители средств массовой информации должны носить маски на всех объектах Игр, но…

Первая ракетка мира вылетела с Олимпиады уже после первого круга соревнований

Лидер мирового женского тенниса австралийка Эшли Барти проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо (№48 WTA) – 4: 6, 3: 6.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com