Скейтбордистка из Японии стала чемпионкой Олимпиады в 13 лет
Момидзи Нисия в возрасте 13 лет и 330 дней стала чемпионкой Олимпийских игр, выиграв соревнования по скейтбордингу в дисциплине «стрит».
Она опередила Раиссу Лил из Бразилии, которой также 13 лет, и еще одну 16-летнюю японку Фуну Накаяму. Средний возраст подиума – всего 14 лет и 191 день, что является рекордом Олимпийских игр.
Несмотря на свой возраст, Нисия и не стала самой молодой олимпийской чемпионкой. Это звание сохраняется за американкой Марджори Гестринг, которая в 1936 году выиграла соревнования по прыжкам в воду на Олимпиаде в Берлине в возрасте 13 лет 267 дней.
Впрочем, ее рекорд еще может быть побит. 4 августа в соревнованиях по скейтбордингу будут участвовать британка Скай Браун (13 лет и 28 дней) и японка Кокона Хираки (12 лет и 343 дня).
Скейтбординг стал одним из четырех новых видов спорта, добавленных в программу Олимпиады. Кроме него в программу вошли каратэ, серфинг и скалолазание.
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