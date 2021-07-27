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08:22 27 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из поезда Львов – Мариуполь выпал пассажир

Это произошло ночью 26 июля в городе Золочев вскоре после отправления поезда. 23-летний житель Хмельницкого госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона», – говорится в сообщении.

Мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован в реанимацию.

Событие будут расследовать в рамках уголовного производства по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: пассажир, поезд
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