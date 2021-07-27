В Китае построят первый «чистый» ядерный ректор
Китайский ядерный реактор базируется на составе из соли и тория. Торий считается более безопасным материалом, чем уран.
В отличие от воды, которая используется для охлаждения в традиционных реакторах, материал изолируется, поэтому вероятность утечки ядерных отходов в окружающую среду минимальна.
Кроме того, поскольку «чистый» ядерный реактор не нуждается в воде, его можно использовать в пустынных регионах. Первый коммерческий реактор будет расположен в городе Увэй. Власти Китая намерены распространить реакторы нового типа на станциях в других пустынных районах государства и наладить экспорт.
«Ядерный экспорт поможет оптимизировать нашу экспортную торговлю и высвободить внутренние производственные мощности высокого уровня», – заявил член постоянного комитета Китайской народной политической консультативной конференции Ван Шоцзюнь.
Еще одним преимуществом расплавленно-солевого ядерного реактора является период полураспада, который достигает 500 лет, тогда как отходы ядерных реакций с ураном-235 остаются высокорадиоактивными до 10 тысяч лет. Они также включают в себя плутоний-239, который является ключевым компонентом при создании ядерного оружия.
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