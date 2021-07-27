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Главная » Украина » Спорт
08:41 27 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцы завоевали третью медаль на Олимпиаде

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевала бронзу на Олимпийских играх-2020 в Токио в пулевой стрельбе с пневматического пистолета.

Костевич и Омельчук одолели представителей Сербии Зорану Арунович и Дамира Микеча (16:12).

Это третья награда для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

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Тэги: Олимпиада в Токио, пулевая стрельба
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