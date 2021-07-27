За год ситуация на Донбассе улучшилась

Количество обстрелов за год снизилось в два раза за год, число погибших – вдвое, а раненых – втрое.

За год перемирия, объявленного с 27 июля, на Донбассе зафиксировали 1995 обстрелов, погибли 45 военных. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в телеграм.

Отмечается, что за год количество обстрелов сократилось вдвое, число погибших военных уменьшилось вдвое, а раненых – втрое.

Так, если с 27 июля 2019 года до начала перемирия было зафиксировано 4257 обстрелов, 88 военных погибли, 494 – получили ранения. То после начала перемирия зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 военных, 154 были ранены.

Всего с начала боевых действий на Донбассе в апреле 2014 года погибли 2705 военных, еще 10280 получили ранения.