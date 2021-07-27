Кремль отреагировал на уход военных США из Ирака

Ситуация в Ираке требует мониторинга, но в Кремле считают, что история с Афганистаном там не повторится.

Решение США вывести военный контингент из Ирака заслуживает повышенного внимания, заявил во вторник, 27 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников, они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить, сейчас пока рано предвосхищать как-то события, но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. На это нужно смотреть внимательно», – сказал он.

Он отметил различие ситуаций в Ираке и Афганистане, откуда уходят войска НАТО.

«Очевидно, что она совсем разная и, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общеконфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – сказал Песков.

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