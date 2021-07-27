Крестный ход в Киеве собрал 350 тысяч паломников
Организаторы крестного хода допускают, что его участников может превысить 400 тысяч. В полиции пока насчитали всего 20 тысяч.
В крестном ходе в Киеве в честь 1033-летия Крещения Руси приняли участие около 350 тысяч верующих. Об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент в эфире телеканала Интер.
«Если в 2019 году в крестном ходе приняло участие около 300 тысяч человек, то в этом году их значительно больше», – заявил он.
В свою очередь, митрополит Антоний говорит, что количество участников Крестного хода может превысить 400 тысяч
В то же время, в полиции насчитали всего 20 000 участников крестного хода.
«По состоянию на 13:45 колонна верующих выстроилась и отправилась в направлении Киево-Печерской Лавры. По предварительным данным, в мероприятии принимают участие более 20 000 граждан», – говорится в сообщении.
Новости по теме
Сегодняшний крестный ход в Киеве прошел мирно, без провокаций. Однако, в ходе мероприятия были задержаны шестеро человек.
Правоохранительные органы договорились с руководством Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене крестного хода по Киеву в среду.
Представители православной общественности из разных регионов Украины прошли накануне крестным ходом по центральным улицам Киева. «Крестный ход прошел без каких-либо провокаций со стороны экстремистов, а также без ограничений со стороны милиции». Шествие состоялось в день памяти великомученика Георгия Победоносца, который [...]