Крестный ход в Киеве собрал 350 тысяч паломников

Организаторы крестного хода допускают, что его участников может превысить 400 тысяч. В полиции пока насчитали всего 20 тысяч.

В крестном ходе в Киеве в честь 1033-летия Крещения Руси приняли участие около 350 тысяч верующих. Об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент в эфире телеканала Интер.

«Если в 2019 году в крестном ходе приняло участие около 300 тысяч человек, то в этом году их значительно больше», – заявил он.

В свою очередь, митрополит Антоний говорит, что количество участников Крестного хода может превысить 400 тысяч

В то же время, в полиции насчитали всего 20 000 участников крестного хода.

«По состоянию на 13:45 колонна верующих выстроилась и отправилась в направлении Киево-Печерской Лавры. По предварительным данным, в мероприятии принимают участие более 20 000 граждан», – говорится в сообщении.

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