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08:00 28 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина присоединилась к санкциям ЕС за Крым

Пять стран Европы, не входящих в Евросоюз, продлили антироссийские санкции за аннексию Крыма.

Украина, Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России за аннексию Крыма. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции против России были продлены 21 июня на год.

«Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – говорится в сообщении.

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Тэги: Россия, санкции, ес, крым, антироссийские санкции
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