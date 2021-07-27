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09:00 28 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Командующим Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Валерий Залужный. Его предшественник Хомчак уходит в СНБО.

Президент Владимир Зеленский решил сменить главу Генштаба, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Так, вместо Руслана Хомчака на должность командующего Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования Север Валерий Залужный.

А Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря СНБО.

«Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», – заявил Никифоров.

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Тэги: снбо, зеленский, Генштаб ВСУ
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