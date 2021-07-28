НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
04:36 28 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На химзаводе в Германии прогремел взрыв

На территории крупного химического предприятия Chempark operator Currenta в городе Леверкузен на востоке Германии произошел взрыв.

Взрыв произошел в резервуарах для хранения отходов растворителей.

Компания сообщила, что ранены 16 человек – это сотрудники предприятия. Еще пятеро их коллег считаются пропавшими без вести.

Пожарная служба Кельна сообщает, что измерение загрязнения воздуха «не выявило никаких отклонений».

В социальных сетях местные жители поделилась видео и фото взрыва. На кадрах видно огромное облако дыма, которая поднимается высоко в небо. На фоне можно слышать, что в городе звучат сирены.

Источник:
Тэги: взрыв, Германия, химзавод
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Россиянин, устроивший взрыв возле автобуса «Боруссии», получил 14 лет

Россиянин Сергей В., который в апреле 2017 года устроил взрывы возле автобуса дортмундской «Боруссии», приговорен к 14 годам лишения свободы.

На химзаводе в Германии произошел взрыв

В Германии в результате взрыва и пожара на заводе нефтяного гиганта BASF в понедельник, 17 октября, погибли двое человек.

ИГИЛ взял ответственность за взрыв в баварском ресторане

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в баварском городе Ансбах, а человека, который его организовал, назвала своим «солдатом».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com