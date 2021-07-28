На химзаводе в Германии прогремел взрыв
На территории крупного химического предприятия Chempark operator Currenta в городе Леверкузен на востоке Германии произошел взрыв.
Взрыв произошел в резервуарах для хранения отходов растворителей.
Компания сообщила, что ранены 16 человек – это сотрудники предприятия. Еще пятеро их коллег считаются пропавшими без вести.
Пожарная служба Кельна сообщает, что измерение загрязнения воздуха «не выявило никаких отклонений».
В социальных сетях местные жители поделилась видео и фото взрыва. На кадрах видно огромное облако дыма, которая поднимается высоко в небо. На фоне можно слышать, что в городе звучат сирены.
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