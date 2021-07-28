В Токио наградили первых в истории олимпийских чемпионов по серфингу

Первыми в истории олимпийского движения чемпионами по серфингу стали бразилец Итало Феррейра и американка Кларисса Мур.

Бразилец в финале сошелся с японцем Каноа Игараши, которого превзошел на обоих волнах.

Мур в женском финале доминировала над представительницей ЮАР Бьянкой Буйтендаг.

«Бронзу» у мужчин выиграл австралиец Овен Райт, у женщин – соотечественница Игараши Амуро Цудзуки.

Отметим, что серфинг дебютировал в Токио как олимпийская дисциплина. Всего в соревнованиях принимали участие 40 спортсменов из 17 стран.

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