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Главная » Мир » Спорт
05:40 28 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Токио наградили первых в истории олимпийских чемпионов по серфингу

Первыми в истории олимпийского движения чемпионами по серфингу стали бразилец Итало Феррейра и американка Кларисса Мур.

Бразилец в финале сошелся с японцем Каноа Игараши, которого превзошел на обоих волнах.

Мур в женском финале доминировала над представительницей ЮАР Бьянкой Буйтендаг.

«Бронзу» у мужчин выиграл австралиец Овен Райт, у женщин – соотечественница Игараши Амуро Цудзуки.

Отметим, что серфинг дебютировал в Токио как олимпийская дисциплина. Всего в соревнованиях принимали участие 40 спортсменов из 17 стран.

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Тэги: серфинг, Олимпиада в Токио
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