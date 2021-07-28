Женщина родила в поезде Киев-Ужгород

Во время переезда от Хмельницкого до Тернополя около часа ночи женщина родила в вагоне ребенка.

Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо. Она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.

Об инциденте проводники сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию. А там уже вызвали к поезду бригаду скорой помощи, которая и приняла в поезде роды.

Женщину с ребенком врачи доправили в Тернопольский областной перинатальный центр «Матери и ребенка», который расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала.

По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Тэги: роды, поезд