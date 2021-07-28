Женщина родила в поезде Киев-Ужгород
Во время переезда от Хмельницкого до Тернополя около часа ночи женщина родила в вагоне ребенка.
Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо. Она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.
Об инциденте проводники сообщили на Тернопольскую железнодорожную станцию. А там уже вызвали к поезду бригаду скорой помощи, которая и приняла в поезде роды.
Женщину с ребенком врачи доправили в Тернопольский областной перинатальный центр «Матери и ребенка», который расположен в 300 метрах от железнодорожного вокзала.
По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
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Во время поездки у одной из пассажирок отошли воды, врачей в вагоне не было, поэтому взять ситуацию под контроль пришлось первокурснику Одесского мединститута 21-летнему Роману Федько.