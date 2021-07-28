Байден видит угрозу войны из-за кибератак
Действия в киберпространстве могут привести к полномосташнобу военному конфликут в мире, считает президент США.
Президент США Джо Байден одной из угроз военного конфликта считает кибератаки, пишет Bloomberg.
«Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве», – сказал Байден.
Президент США считает, что мир в течение предстоящих десяти лет изменится сильнее, чем за последние полвека.
«Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт. Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного», – добавил он.
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