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Главная » Украина » Политика
15:00 28 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден видит угрозу войны из-за кибератак

Действия в киберпространстве могут привести к полномосташнобу военному конфликут в мире, считает президент США.

Президент США Джо Байден одной из угроз военного конфликта считает кибератаки, пишет Bloomberg.

«Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве», – сказал Байден.

Президент США считает, что мир в течение предстоящих десяти лет изменится сильнее, чем за последние полвека.

«Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт. Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного», – добавил он.

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Тэги: США, война, байден, кибератаки
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