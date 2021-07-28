Зеленский анонсировал аудит децентрализации
В процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны, считает глава государства.
В Украине необходимо провести аудит децентрализации после завершения второго этапа реформы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30, сообщает его пресс-служба в среду, 28 июля.
«Сегодня реформа местного самоуправления – одна из самых успешных реформ, которая продолжает реализовываться в Украине. В то же время она и одна из самых продолжительных», – отметил глава государства.
Но, по словам Зеленского, в процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны.
«По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты», – подчеркнул президент.
Он отметил, что работа над этим продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который постепенно становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.
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