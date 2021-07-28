В Украине пройдут учения, на которые съедутся военные из 15 стран
Учения состоятся в три этапа и будут проходить практически на всех полигонах ВСУ и в акватории Черного и Азовского морей.
В Украине в конце сентября пройдут учения Объединенные усилия-2021, в которых примут участие военнослужащие из около 15 стран-членов НАТО и партнеров. Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил.
Отмечается, что учения состоятся в три этапа и будут проходить практически на всех полигонах ВСУ и в акватории Черного и Азовского морей.
Как заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по окончанию учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ во время ведения операций.
Новости по теме
В учениях Три меча-2021 примут участие более 200 боевых машин и более 1,2 тысяч военнослужащих из Украины, Польши, Литвы и США.
Учения проходят в Воронежской области РФ, в них задействованы бомбардировщики и дальние перехватчики.
Руслан Хомчак заявил, что Россия может использовать территорию других государства для давления на Киев. В частности, угрозу для Украины представляют совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021″.