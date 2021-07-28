Участие в Крымской платформе подтвердили 28 стран
Саммит станет крупнейшим в истории Украины по количеству стран-участников на высшем уровне, говорит Кулеба.
Участие в инаугурационном саммите Крымской платформы уже подтвердили 28 стран, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в среду, 28 июля.
«Это будет беспрецедентное международное мероприятие, никогда такое количество государств не собиралась в Украине на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов и членов правительств», – отметил министр.
По его словам, Россия пытается уговорить не участвовать в мероприятии, однако Украина этому противодействует.
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Это подтверждает, что Украина находится на правильном пути, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.