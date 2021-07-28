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13:30 28 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Участие в Крымской платформе подтвердили 28 стран

Саммит станет крупнейшим в истории Украины по количеству стран-участников на высшем уровне, говорит Кулеба.

Участие в инаугурационном саммите Крымской платформы уже подтвердили 28 стран, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в среду, 28 июля.

«Это будет беспрецедентное международное мероприятие, никогда такое количество государств не собиралась в Украине на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов и членов правительств», – отметил министр.

По его словам, Россия пытается уговорить не участвовать в мероприятии, однако Украина этому противодействует.

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Тэги: Кулеба, Крымская платформа
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