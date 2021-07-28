Духовые шкафы Electrolux: нюансы интуитивной линейки

Брэдфорда, “Интуитивное – это нечто абсолютно комфортное и легкое для понимания”.

На официальном сайте производителя отмечено, что духовые шкафы Electrolux интуитивно добавляют нужное количество пара, чтобы приготовить то или иное блюдо, а вам лишь остается наслаждаться их прекрасным вкусом.

Мы внимательно рассмотрели возможности топовых духовок серии Pro. Проверим их “интуитивность”.

Steam Bake для любителей выпечки

Опция Steam Bake в настройках электродуховки EOD3C70TK позволяет пропечь тесто как в профессиональной пекарне, получив на выходе хрустящий батон или воздушный круассан.

Благодаря поддержанию нужного уровня влажности в шкафу, тесто полностью поднимается и пропекается внутри, образуя вкусную мякоть. Дальше технология включает “сухой нагрев”, который придает корочке хруст и блеск. Это срабатывает не только на хлебе, но и при запекании мяса и рыбы.

Паровая технология Steam Crisp

В таких духовках сочные блюда с хрустящей корочкой получаются на низких температурах: пар не пересушивает продукты, поэтому вытащить из духовки “сухую подошву” практически невозможно.

В модели OKC5H50X Steam Crisp делает выпечку внутри ультранежной: тепло равномерно распределяется в шкафу и блюдо пропекается со всех сторон.

Технология Steam Pro

Больше возможностей пара задействовано в модели OKA9S31WX. С ней вы будете готовить как профи, не имея ни одного прокаченного кулинарного навыка.

Эта духовка поддерживает метод приготовления су-вид, как готовят в большинстве ресторанов. Технология Steamify сама подбирает нужные настройки пара.

Основное условие для приготовления под вакуумом – точный контроль температуры. Герметично закрытые пакеты усиливают аромат, а пар сохраняет вкус и питательные вещества компонентов блюда.

Компактные духовки

Отдельного внимания заслуживает компактный шкаф с опцией Combi Quick, в котором еда готовится вдвое быстрее, чем в обычных духовках.

В процессе приготовления используются возможности духового шкафа, микроволн и гриля. Модель 59 Х 45 см встраивается в стандартный кухонный пенал глубиной 60 см.

Дополнительные возможности духовок Electrolux:

● Многоуровневое приготовление - можно загрузить деко в 3 ряда с разными десертами и запечь их одинакового вкусно;

● Connected Cooking - дистанционная регулировка настроек духовки через смартфон;

● Каталитическая самоочистка – как только температура внутри достигает 250°, духовка начинает процесс самоочистки от наслоений жира и остатков пищи;

● Таймер - установка точного времени приготовления;

● Термощуп - позволяет добиться идеальных результатов в приготовлении мяса.

Перейдя на официальный сайт бренда, вы можете подобрать идеальный духовой шкаф для своих кулинарных предпочтений.

И неважно, готовите вы простые блюда для семьи или готовитесь к кастингу на “МастерШеф”, у Electrolux для вас найдется подходящая техника.