Духовые шкафы Electrolux: нюансы интуитивной линейки
Брэдфорда, “Интуитивное – это нечто абсолютно комфортное и легкое для понимания”.
На официальном сайте производителя отмечено, что духовые шкафы Electrolux интуитивно добавляют нужное количество пара, чтобы приготовить то или иное блюдо, а вам лишь остается наслаждаться их прекрасным вкусом.
Мы внимательно рассмотрели возможности топовых духовок серии Pro. Проверим их “интуитивность”.
Steam Bake для любителей выпечки
Опция Steam Bake в настройках электродуховки EOD3C70TK позволяет пропечь тесто как в профессиональной пекарне, получив на выходе хрустящий батон или воздушный круассан.
Благодаря поддержанию нужного уровня влажности в шкафу, тесто полностью поднимается и пропекается внутри, образуя вкусную мякоть. Дальше технология включает “сухой нагрев”, который придает корочке хруст и блеск. Это срабатывает не только на хлебе, но и при запекании мяса и рыбы.
Паровая технология Steam Crisp
В таких духовках сочные блюда с хрустящей корочкой получаются на низких температурах: пар не пересушивает продукты, поэтому вытащить из духовки “сухую подошву” практически невозможно.
В модели OKC5H50X Steam Crisp делает выпечку внутри ультранежной: тепло равномерно распределяется в шкафу и блюдо пропекается со всех сторон.
Технология Steam Pro
Больше возможностей пара задействовано в модели OKA9S31WX. С ней вы будете готовить как профи, не имея ни одного прокаченного кулинарного навыка.
Эта духовка поддерживает метод приготовления су-вид, как готовят в большинстве ресторанов. Технология Steamify сама подбирает нужные настройки пара.
Основное условие для приготовления под вакуумом – точный контроль температуры. Герметично закрытые пакеты усиливают аромат, а пар сохраняет вкус и питательные вещества компонентов блюда.
Компактные духовки
Отдельного внимания заслуживает компактный шкаф с опцией Combi Quick, в котором еда готовится вдвое быстрее, чем в обычных духовках.
В процессе приготовления используются возможности духового шкафа, микроволн и гриля. Модель 59 Х 45 см встраивается в стандартный кухонный пенал глубиной 60 см.
Дополнительные возможности духовок Electrolux:
● Многоуровневое приготовление - можно загрузить деко в 3 ряда с разными десертами и запечь их одинакового вкусно;
● Connected Cooking - дистанционная регулировка настроек духовки через смартфон;
● Каталитическая самоочистка – как только температура внутри достигает 250°, духовка начинает процесс самоочистки от наслоений жира и остатков пищи;
● Таймер - установка точного времени приготовления;
● Термощуп - позволяет добиться идеальных результатов в приготовлении мяса.
Перейдя на официальный сайт бренда, вы можете подобрать идеальный духовой шкаф для своих кулинарных предпочтений.
И неважно, готовите вы простые блюда для семьи или готовитесь к кастингу на “МастерШеф”, у Electrolux для вас найдется подходящая техника.
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