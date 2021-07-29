Байден провел встречу с Тихановской

Светлана Тихановская вышла из Белого дома с уверенностью в том, что голос миллионов белорусов был услышан.

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом глава государства сообщил в Twitter в среду, 28 июля.

«Для меня честь встретиться со Светланой Тихановской сегодня утром в Белом доме. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и к защите прав человека «, – написал Байден.

В свою очередь Telegram-канал Тихановской сообщил, что она вышла из Белого дома с уверенностью в том, что «голос миллионов белорусов был услышан».

«Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии», – приводит канал слова Тихановской.

Она заверила, что белорусская революция не связана с геополитикой.

«Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас», – заявила Тихановская.

Ранее Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд, советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры в Америке.

Также сообщалось, что опубликован альтернативный подсчет итогов выборов президента Беларуси. В первом туре выборов кандидатуру Тихановской поддержали 56% избирателей.

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