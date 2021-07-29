СМИ: Сенаторы выдвинули Байдену ультиматум по СП-2
Члены Сената США грозятся заблокировать назначения в Министерство финансов если не будут введены санкции против российскойго газопровода.
Группа сенаторов-республиканцев требует от администрации Байдена введения новых санкций против Северного потока-2 и угрожает заблокировать утверждение двух кандидатов на руководящие должности в Министерстве финансов. Об этом они предупредили в письме министру финансов США, текст которого приводит в среду, 28 июля, агентство Bloomberg.
«Газовый трубопровод Северный поток-2 напрямую вредит интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект усилит злонамеренное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует непрочную безопасность Украины и поощрит Россию к дальнейшей агрессии», – говорится в письме.
Сенаторы заявляют, что заблокируют на слушаниях в Комитете по банковской деятельности кандидатуры Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были предложены на должности по контролю выполнения санкций. При этом, республиканцы требуют отменить санкционные льготы, которые администрация Байдена ввела в отношении компании-оператора Nord Stream 2.
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