НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
10:00 29 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СМИ: Сенаторы выдвинули Байдену ультиматум по СП-2

Члены Сената США грозятся заблокировать назначения в Министерство финансов если не будут введены санкции против российскойго газопровода.

Группа сенаторов-республиканцев требует от администрации Байдена введения новых санкций против Северного потока-2 и угрожает заблокировать утверждение двух кандидатов на руководящие должности в Министерстве финансов. Об этом они предупредили в письме министру финансов США, текст которого приводит в среду, 28 июля, агентство Bloomberg.

«Газовый трубопровод Северный поток-2 напрямую вредит интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект усилит злонамеренное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует непрочную безопасность Украины и поощрит Россию к дальнейшей агрессии», – говорится в письме.

Сенаторы заявляют, что заблокируют на слушаниях в Комитете по банковской деятельности кандидатуры Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были предложены на должности по контролю выполнения санкций. При этом, республиканцы требуют отменить санкционные льготы, которые администрация Байдена ввела в отношении компании-оператора Nord Stream 2.

Источник:
Тэги: США, байден, сенаторы, СП-2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В ОП озвучили ожидания от встречи Зеленский-Байден

Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов о партнерстве, в частности, в оборонной и космической сферах, заявили в ОП.

Байден заявил о невозможности остановить СП-2

Американский президент сделал заявление по итогам «очень, очень плодотворных дискуссий» с канцлером Германии.

Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2

МИД Украины и Польши в совместном обращении призвали Байдена не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com