Сертификаты по украинскому сделали обязательными для будущих чиновников

При подаче документов на конкурс на госслужбу кандидаты должны будут подтвердить уровень владения украинским языком.

Кабинет министров изменил порядок проведения конкурса на занятие должностей госслужбы – кандидатов обязали подавать копию Государственного сертификата, подтверждающего уровень владения украинским языком. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду, 28 июля.

Из перечня необходимых для участия в конкурсе документов исключили подтверждение уровня свободного владения государственным языком. Вместо него теперь нужно подать копию Государственного сертификата, который подтверждает уровень владения языком, определенный профильной Национальной комиссией.

Кандидат без сертификата не сможет принимать участие в конкурсе на государственную должность.

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