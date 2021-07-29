Миссия МВФ приедет в Украину

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам беседы с Владимиром Зеленским анонсировала визит миссии фонда.

Георгиева охарактеризовала разговор с президентом Украины как «очень конструктивный».

«Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ», – написала она в Twitter по итогам переговоров.

Глава МВФ выразила надежду на продуктивную проработку вопросов, оставшихся во время миссии Фонда в сентябре.

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