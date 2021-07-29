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01:35 29 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МОК запретил интернет-трансляцию Олимпиады для жителей Крыма

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о причинах проблем с интернет-трансляциями Олимпийских игр в Токио для жителей Крыма.

По его словам, Первый канал получает их непосредственно у официального вещателя МОК – OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио.

«Все трансляции доступны только в интернет-среде и заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», – сказал Эрнст.

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Тэги: телевидение, Олимпиада в Токио, жители Крыма
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