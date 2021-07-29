Украинского дзюдоиста дисквалифицировали за запрещенный прием
Кеджау Ньябали, представляющий Украину в категории до 90 кг, не сумел пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.
Кеджау стартовал с уверенной победы над Робертом Флорентино из Домиканской республики, которого победил оценкой вазари, а в 1/8 финала украинец встречался с пятым номером мирового рейтинга, серебряным призером ЧМ-2021 узбеком Давлатом Бобоновым.
На второй минуте Ньябали попытался осуществить прием и неудачно заломил руку соперника. Бобонов всем видом показывал, что у него вывихнуто плечо.
После просмотра повторов и долгих переговоров судьи приняли вердикт – «хансоку-маке» – Кеджау дисквалифицирован за болевой захват.
Таким образом, Ньябали завершил свое выступление на Олимпиаде в Токио.
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