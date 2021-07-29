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02:42 29 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинского дзюдоиста дисквалифицировали за запрещенный прием

Кеджау Ньябали, представляющий Украину в категории до 90 кг, не сумел пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.

Кеджау стартовал с уверенной победы над Робертом Флорентино из Домиканской республики, которого победил оценкой вазари, а в 1/8 финала украинец встречался с пятым номером мирового рейтинга, серебряным призером ЧМ-2021 узбеком Давлатом Бобоновым.

На второй минуте Ньябали попытался осуществить прием и неудачно заломил руку соперника. Бобонов всем видом показывал, что у него вывихнуто плечо.

После просмотра повторов и долгих переговоров судьи приняли вердикт – «хансоку-маке» – Кеджау дисквалифицирован за болевой захват.

Таким образом, Ньябали завершил свое выступление на Олимпиаде в Токио.

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Тэги: дзюдо, Олимпиада в Токио
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