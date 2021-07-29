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Главная » Украина » Религия
03:46 29 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Варфоломей поздравил ПЦУ с годовщиной Крещения Руси

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания и его паству с 1033-летием Крещения Руси.

Вселенский патриарх отметил, что нынешнее празднование годовщины Крещения Руси наполнено предчувствием личного общения и встречи.

Патриарх подтвердил, что планирует визит «в ответ на искреннее как церковное, так и государственное приглашение в Киев и в вашу резиденцию, чтобы увидеть в непосредственной близости, как набожный православный украинский народ благословляется и освящается, приобщаясь к Телу Господню, без разделений и болезненных состояний недавнего прошлого».

Он отметил, что «многие возможно неправильно толкуют эту жизненно необходимую и глубокую духовную связь как якобы намерение контролировать и манипулировать внутренней жизнью Церкви Украины».

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Тэги: патриарх Варфоломей, крещение Руси
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