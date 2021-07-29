В Черкасской области СБУ разоблачила агента российской разведки
Контрразведка СБУ разоблачила в Черкасской области агента российской разведки (ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ).
Злоумышленника поймали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы – сбор и передача информации о военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.
Мужчина собирал информацию об охране, перечне и количестве боеприпасов на артиллерийских складах региона. Ему объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.
Новости по теме
Основной целью главы государства при принятии кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации.
Новый глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко учился в британском Королевском колледже оборонных наук, работал в СБУ.
Мужчина собирал данные на украинских чиновников и военных, которые должны были использоваться для их вербовки.