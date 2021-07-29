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04:50 29 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Черкасской области СБУ разоблачила агента российской разведки

Контрразведка СБУ разоблачила в Черкасской области агента российской разведки (ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ).

Злоумышленника поймали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы – сбор и передача информации о военных стратегических объектах. Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

Мужчина собирал информацию об охране, перечне и количестве боеприпасов на артиллерийских складах региона. Ему объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

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Тэги: СБУ, российская разведка
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