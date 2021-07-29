Украинский пловец завоевал «бронзу» Олимпиады в Токио

Михаил Романчук стал третьим в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

24-летний Романчук, который вышел в финал, установив в полуфинале новый олимпийский рекорд и рекорд Украины, в финале приплыл третьим с результатом в 7:42,33 минут.

С первых минуты итальянец Грегорио Палтиньери ушел в отрыв, но все конкуренты держали его на доступном расстоянии. В концовке ушли доставать лидера чемпион мира на этой дистанции немец Флориан Велбрук и Романчук, еще за 50 м до финиша первым был Велбрук, но финишный рывок Романчука и Палтиньери оставили его позади.

Увы, но в пылу борьбы с немцем, Романчук пропустил рывок американца Роберта Финке, который сумел обойти всех и финишировать первым, вторым стал Палтиньери.

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