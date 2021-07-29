Турция начала использовать добытый в Черном море газ

Турция провела буровые работы в Черном море, несмотря на попытки помешать этому с помощью санкций, угроз, шантажа и запугивания, отметил президент Эрдоган.

Турция впервые начала использовать природный газ, который был добыт в Черном море. Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья, сообщило накануне Анадолу.

По его словам, посредством добычи черноморского газа Анкара намерена существенно уменьшить зависимость от внешних поставок голубого топлива.

«Скважины, которые мы пробурили в Черном море – не первые и не последние. С началом добычи черноморского газа в ближайшее время мы значительно снизим нашу зависимость от зарубежных источников. Сегодня мы впервые сжигаем черноморский газ, который мы обнаружили и начали добывать на глубине в несколько сотен метров», – заявил Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция провела буровые работы в Черном море, несмотря на все попытки помешать этому с помощью санкций, угроз, шантажа и запугивания.

Эрдоган также указал, что благодаря техническим возможностям, которых Турция достигла в бурении, ей удалось покончить с внешней зависимостью в этой области.

«Раньше мы проводили буровые работы с международными компаниями по лизингу. Сейчас мы выполняем эту работу с помощью собственных судов и собственных человеческих ресурсов», – констатировал он.

По словам Эрдогана, в настоящее время Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы приступить к первой фазе разработки черноморского газа к 2023 году.

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