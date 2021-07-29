Цена на газ в Европе приближается к 500 долларам
Газ в Европе продолжает рекордно дорожать из-за отказа России увеличивать поставки по украинской ГТС.
Стоимость газа на торгах в Европе приближаются к 500 долларам за тысячу кубометров, пишет КоммерсантЪ в четверг, 29 июля.
Так, спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах в пике достигли $484 за тыс. кубометров, обновив рекорд.
Форвардные цены также достигли максимума – ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос до $491 за тыс. кубометров (+5,3%). Высокой остается и стоимость дальних фьючерсов – декабрьский контракт торгуется за €39,2, а январский – за €38,975.
Издание отмечает, что цены снова выросли после отказа Газпрома увеличивать поставки газа через Украину.
При этом также снижаются поставки в Европу сжиженного газа. С начала июля поступило на 12% меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем, в годовом выражении снижение превысило 22%.
По мнению экспертов, цены на газ не снизятся до запуска Северного потока-2, поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре. По данным оператора, газопровод достроен на 99%.
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Цены на природный газ растут на фоне снижения поставок через терминалы СПГ и холодной погоды.