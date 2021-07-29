Зеленский утвердил увеличение численности ВСУ

Численность украинской армии увеличивается на 11 тысяч – до 261 тысячи человек и создается территориальная оборона.

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Житомирскую область в четверг, 29 июля, объявил о подписании законов об увеличении численности ВСУ и о национальном сопротивлении.

«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас – наше всенародное дело», – сказал Зеленский во время поздравления военных с Днем ССО.

Одним законом численность ВСУ увеличивается на 11 тысяч человек, 10 тысяч из которых – территориальная оборона и тысяча – спецназовцы. Это направлено на обеспечение выполнения заданий, определенных законом о национальном сопротивлении.

Одним из ключевых факторов, которые определяет закон о национальном сопротивлении, является социальная и правовая защита участников территориальной обороны и движения сопротивления.

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