Украина готовится к борьбе против СП-2 после достройки

Российский газопровод могут сертифицировать уже в этом году, но это решение могут обжаловать Украина, Польша и Еврокомиссия.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в эфире Радио НВ озвучил негативный сценарий развития событий вокруг Северного потока-2.

По его словам, худшим развитием событий станет то, что газопровод могут сертифицировать уже в этом году.

«Но это будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование – 50% и так далее», – отметил Макогон.

Также он отметил, что на газопровод могут быть наложены определенные ограничения перед запуском. В частности, Еврокомиссией.