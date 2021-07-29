Украина готовится к борьбе против СП-2 после достройки
Российский газопровод могут сертифицировать уже в этом году, но это решение могут обжаловать Украина, Польша и Еврокомиссия.
Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в эфире Радио НВ озвучил негативный сценарий развития событий вокруг Северного потока-2.
По его словам, худшим развитием событий станет то, что газопровод могут сертифицировать уже в этом году.
«Но это будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование – 50% и так далее», – отметил Макогон.
Также он отметил, что на газопровод могут быть наложены определенные ограничения перед запуском. В частности, Еврокомиссией.
Макогон добавил, что по оптимистичному сценарию газопровод никогда не заработает.
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Поскольку строительство Севпотока-2 завершится через несколько месяцев, Берлин может «поднять белый флаг», считает политик.
В случае полного прекращение транзита российского газа у Оператора ГТС будут большие проблемы. При этом Газпром уже снижает транзит.
Компанию интересуют переговоры с европейскими партнерами об их возможности бронировать мощности украинской ГТС.