В США одобрили увеличение финпомощи Украине

Законопроект поддержала Палата представителей США, теперь его должен одобрить Сенат и подписать президент.

Палата представителей США поддержала увеличение размера финансовой помощи Украине и поправки к санкциям против газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает посольство Украины в США в четверг, 29 июля.

Общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в 2021 году.

«Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье «Международное военное финансирование», что на 10 млн долларов больше, чем в 2021″, – добавили в посольстве.

Тем не менее, для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом США, а затем подписан президентом США.

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