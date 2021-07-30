ЕС готов обсудить выделение второго транша Украине
В Евросоюзе отметили «значительный прогресс в реформировании разных сфер» в Украине и договорились вернуться к дискуссии в финансовой помощи.
Евросоюз готов в сентябре вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис, сообщает пресс-служба Минфина Украины в четверг, 29 июля.
«Мы готовы вернуться к вопросу получения (Украиной – ред.) второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года», – сказал Домбровскис в телефонном разговоре с главой Минфина Сергеем Марченко.
Домбровскис также отметил «значительный прогресс в реформировании разных сфер» в Украине.
По итогам разговора стороны договорились продолжить «конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года».
Новости по теме
Макрофинансовая помощь «подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество».
Глава Минфина сослался на оценки руководства Всемирного банка относительно решения КС относительно е-деклараций чиновников.
Безвизовый режим с ЕС и транш в 1,5 млрд евро могут быть отменены из-за попыток украинских властей поставить «своего» руководителя САП.