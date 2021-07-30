НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
11:00 30 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС готов обсудить выделение второго транша Украине

В Евросоюзе отметили «значительный прогресс в реформировании разных сфер» в Украине и договорились вернуться к дискуссии в финансовой помощи.

Евросоюз готов в сентябре вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис, сообщает пресс-служба Минфина Украины в четверг, 29 июля.

«Мы готовы вернуться к вопросу получения (Украиной – ред.) второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года», – сказал Домбровскис в телефонном разговоре с главой Минфина Сергеем Марченко.

Домбровскис также отметил «значительный прогресс в реформировании разных сфер» в Украине.

По итогам разговора стороны договорились продолжить «конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года».

Источник:
Тэги: ес, транш
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Украина получила €600 млн транша от ЕС

Макрофинансовая помощь «подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество».

Из-за решения КС власти Украины рискуют в этом году потерять два транша МВФ

Глава Минфина сослался на оценки руководства Всемирного банка относительно решения КС относительно е-деклараций чиновников.

ЕС угрожает отменить безвиз и очередной транш из-за того, что власти Украины хотят поставить «своего» руководителя САП

Безвизовый режим с ЕС и транш в 1,5 млрд евро могут быть отменены из-за попыток украинских властей поставить «своего» руководителя САП.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
За що Вадима Івченка виганяють із «Батьківщини

17:13  Украина

Известны сроки решений ЕСПЧ по искам Украины к РФ

16:00  Мир

В Одесской области ВСУ провели ракетные стрельбы

15:00  Украина

Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

14:00  Украина

Игровые автоматы на деньги с бонусом при регистрации

13:22  Мир

В Украине продлят карантин

13:00  Украина

В Киеве парень взорвал себя из-за ссоры с девушкой

12:00  Украина

ЕС готов обсудить выделение второго транша Украине

11:00  Украина

На Луганщине под служебной машиной СБУ нашли взрывчатку

10:00  Украина

В США одобрили увеличение финпомощи Украине

09:00  Украина

Российский модуль впервые за 11 лет пристыковался к МКС

08:53  Мир

Кабмин ужесточит правила въезда в Украину

08:00  Украина

Жена Байдена поранила ногу на пляже

07:18  Мир

В Украине успешно испытали новый реактивный снаряд

05:09  Украина

Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады

04:36  Украина

Молдова отозвала посла в России из-за секс-скандала

03:04  Мир

Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады

02:01  Украина

Новости | NetGameSlots.com