ЕС готов обсудить выделение второго транша Украине

В Евросоюзе отметили «значительный прогресс в реформировании разных сфер» в Украине и договорились вернуться к дискуссии в финансовой помощи.

Евросоюз готов в сентябре вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис, сообщает пресс-служба Минфина Украины в четверг, 29 июля.

«Мы готовы вернуться к вопросу получения (Украиной – ред.) второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года», – сказал Домбровскис в телефонном разговоре с главой Минфина Сергеем Марченко.

Домбровскис также отметил «значительный прогресс в реформировании разных сфер» в Украине.

По итогам разговора стороны договорились продолжить «конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года».

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