На Луганщине под служебной машиной СБУ нашли взрывчатку
Взрывное устройство выявили во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ – оно было прикреплено к днищу автомобиля.
Под одним из автомобилей управления СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает полиция Луганской области в четверг, 29 июля.
В полицию поступило сообщение от СБУ о том, что под одной из служебных автомобилей силовики обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.
«Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность», – сказано в сообщении.
Во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета.
Теперь взрывотехники отрабатывают место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством.
«Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы безопасности окружающим гражданам, работникам УСБУ, их жизни и здоровью нет», – добавили в полиции.
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